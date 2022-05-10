İsrail'de saldırı düzenledikleri öne sürülen Filistinlilerin yakınlarına "Kudüs'e giriş" yasağı - Haberler

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İsrail'de saldırı düzenledikleri öne sürülen Filistinlilerin yakınlarına "Kudüs'e giriş" yasağı

AA - Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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İsrail'de saldırı düzenledikleri öne sürülen Filistinlilerin yakınlarına 'Kudüs'e giriş' yasağı

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 1100 Filistinliye "son dönemde düzenlenen saldırıları gerçekleştirenlerin birinci veya ikinci dereceden yakınları oldukları" gerekçesiyle İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 1100 Filistinliye "son dönemde düzenlenen saldırıları gerçekleştirenlerin birinci veya ikinci dereceden yakınları oldukları" gerekçesiyle İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail güvenlik teşkilatı, yaşanan son saldırıların ardından "faillerin yakınlarına bazı yaptırımlar uygulanmasına ve çalışma izinlerinin iptal edilmesine" karar verdi.

Aralarında İsrail'in Beni Brak, Tel Aviv ve Elad kentlerindeki saldırıların faillerinin birinci ve ikinci dereceden yakınlarının da bulunduğu 1100 Filistinlinin İsrail'e girişinin yasaklandığı aktarıldı.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan'la ortaklaşa alınan karar gereği, söz konusu kişilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılma, aile ziyareti veya sağlık gibi sebeplerle Kudüs'e giriş izinlerinin de iptal edildiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, İsrail ve Kudüs'e giriş izinlerini iptal etmesi ilk kez yaşanan bir durum değil.

İsrail güvenlik birimleri bu gibi durumları gerekçe göstererek, suçlamalarda bulunduğu Filistinlilerin ailelerinin evlerini yıkma, giriş izinlerini iptal etme gibi toplu cezalandırma yöntemleri uyguluyor.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Haberler

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