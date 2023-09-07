İsrail'de Roma kılıçları bulundu

KUDÜS, 7 Eylül (Xinhua) -- Kudüs'te düzenlenen bir basın toplantısında, ahşap ve deri kınları içinde dört Roma kılıcı ve bir mızrak başı görülüyor, 6 Eylül 2023.

İsrail Eski Eserler Kurumu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrailli arkeologların bir mağarada yaklaşık 1.900 yıl öncesine tarihlenen nadir Roma kılıçları keşfettiklerini duyurdu.

Kurum, bir mağarada ahşap ve deri kınları içinde hepsi son derece iyi korunmuş dört Roma kılıcı ve bir mızrak başının bulunduğunu belirtti.

(Fotoğraf: Gil Cohen Magen /Xinhua)