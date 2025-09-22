İsrail'de Protestolar: Roş Aşana Bayramı Öncesi Esirlerin Serbest Kalması İsteniyor

İsrail'de yüzlerce protestocu, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünde toplanarak aşırı sağcı hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebinde bulundu.

Gazze'deki esirler evine dönen kadar "bayram yapmayacaklarını" vurgulayan yüzlerce İsrailli protestocu, Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmasını istedi.

Göstericiler, Netanyahu'nun konutunun önüne İsrailli esirleri sembolize eden boş masa ve sandalye yerleştirdi.

Esirlerin aileleri ve yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada ise "Onlar olmadan ne bayramımız ne de kutlamamız olacak. İsrail halkı kendine gelemeyecek. Bu gece, Roş Aşana arifesinde, Başbakanlık konutunun dışındaki bu boş masanın etrafında oturuyoruz ve tüm İsrail yanımızda duruyor. Esirleri evine yalnızca halk döndürecek." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararı alan ve bu kapsamda saldırılarını genişleten İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmıyor.