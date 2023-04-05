İsrail'de polis şefinin ırkçı açıklamaları ülkedeki Arapların öfkesine neden oldu

İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai'nin sosyal medyada sızdırılan konuşmasında "ölüm suçları, Arapların akıl yapısını ve tabiatını yansıttığına" ilişkin açıklaması, İsrail'deki Arap nüfusunun tepkisine neden oldu.

İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai'nin sosyal medyada sızdırılan konuşmasında "ölüm suçları, Arapların akıl yapısını ve tabiatını yansıttığına" ilişkin açıklaması, İsrail'deki Arap nüfusunun tepkisine neden oldu.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, "ülkedeki Arap toplumunda artan öldürme olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere" İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile bir araya geldi.

Görüşmede Ben-Gvir, Arap toplumundaki öldürme suçlarının tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

Buna karşılık veren Şabtai, "Buna bir şey yapmak mümkün değil. Bunlar birbirlerinin öldürür, onların tabiatı bu, işte bu Arap aklı" ifadelerini kullandı.

Polis şefinin ırkçı açıklamaları, İsrail'deki Arap toplumunda ve siyasi çevrelerde öfkeye neden oldu.

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku lideri, Filistin asıllı Eymen Avde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de öldürülen Filistinlilerin sayısı, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'de suç sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 7 katı" ifadelerini kullandı.

Avde, Şabtai'nin açıklamalarına şu şekilde cevap verdi:

"Bu Filistinlilerin tabiatı değil, ırkçı kurumun tabiatıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle ırkçı bir yetkili görevden alınırdı."

Aynı listeden milletvekili Ahmed Taybi, Şabtai'nin açıklamalarını "ırkçı ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

Twitter hesabından İsrail polisini "Irkçı ve şiddet yanlısı" olarak niteleyen Taybi, Ben-Gvir'e işaretle polis kurumundan sorumlusu için "palyaço" dedi.

Taybi şu ifadeleri kullandı:

"Arap vatandaşlar ölmeye devam edecek çünkü onları koruyan bir polis, yok çocuklar da öldürülmeye maruz kalmaya devam edecek. Arapların öldürülmesi en son Bakan Ben-Gvir'i rahatsız eder. Araplar, yaşarken de öldüklerin de kendilerine karşı ayrımcılığa maruzdur"