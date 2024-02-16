Üye Girişi
Haberler

İsrail'de Otobüs Durağına Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:

İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve polisin olayla ilgili araştırma yaptığı belirtildi.

İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kiryat Malachi kenti yakınındaki Masmiya-Raam kavşağında bir otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bir araçla bölgeye gelen saldırganın durakta bekleyenlere ateş açtığı ifade edildi.

Bölgede bulunan silahlı bir sivilin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail polisinin bölgede başka şüpheli olup olmadığına belirlemek için kapsamlı arama yaptığı ve bomba imha uzmanlarının bölgeyi taradığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail'in Kaplan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıdan sonra yaralı halde getirilen 6 kişiden 2'sinin öldüğü belirtildi. Yaralı 4 kişiden ikisinin durumunun ciddi olduğu ve hastanede tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Saldırının gerçekleştirildiği yer, Kiryat Malachi kenti çevresinde askeriyenin yakınlarında yer alıyor.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Saldırı Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek? SURVİVOR SAHRA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? Survivor Sahra ayrıldı mı, neden ayrıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title