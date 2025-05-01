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İsrail'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İsrail'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tel Aviv ile Kudüs arasında çıkan orman yangınında 20 bin dönümden fazla alan yandı. 120 ekip ve 1430 itfaiyecinin katıldığı müdahalede 21 itfaiyeci yaralanırken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

İsrail itfaiyesi, dün Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ormanlık arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 31 saat süren ve 20 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Yangında 120 ekip ve 1430 itfaiyecinin görev aldığı belirtilen açıklamada, 21 itfaiye personelinin yaralandığı ve yangının tekrar başlama ihtimaline karşı çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

Yangına neyin neden olduğunun hala araştırıldığı, buna karşın kesin bir sebep belirlenemediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da yangın nedeniyle tahliye edilen bölgelerde yaşayanların evlerine dönmeye başladığı aktarıldı.

Tel Aviv ile Batı Kudüs arasındaki ormanlık arazide dün sabah saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Yangın nedeniyle Batı Kudüs çevresinde 10 yerleşim yeri tahliye edilmiş, İsrail uluslararası yardım talebinde bulunmuştu.

Bugün rüzgarın şiddetini yitirmesiyle yangının kontrol altına alınmaya başladığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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