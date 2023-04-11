İsrail'de ölen İtalyan vatandaşının cenazesi ülkesine getirildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu hayatını kaybeden İtalyan vatandaşı Alessandro Parini'nin cenazesi özel uçakla Roma'ya götürüldü.

İtalyan basınındaki haberlere göre, 35 yaşındaki Parini'nin naaşı İtalyan devletine ait özel uçak tarafından bugün öğleden sonra Roma'daki Ciampino Havaalanına getirildi.

Cenazeyi taşıyan uçağı, Parini'nin ailesi, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani havaalanında karşıladı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, Tel Aviv'de otopsi yapılmayan Parini'nin ölüm nedeninin netleştirilmesi için otopsi yapılması talimatını verdiği bildirildi. Parini'nin cenazesi otopsi için Gemelli Hastanesi'ne götürülürken, burada yarın otopsi yapılacağı ifade edildi.

Bu arada, İtalyan Jandarması'nın (Carabinieri) özel birliklerinin Parini ile olay sırasında beraber olan arkadaşlarını da sorguladığı belirtildi.

Diğer yandan, İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Parini için taziye dileklerini iletmek üzere İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni'yi aradığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 7 Nisan'da Filistinli Yusuf Ebu Cebir'in kullandığı araç kalabalığa dalıp takla atmıştı.

Olayda turistik maksatla Tel Aviv'de bulunan İtalyan vatandaşı Alessandro Parini hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Takla atan aracından inen Filistin sürücü o sırada İsrail polisinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail polisinin ilk açıklamasında olayı "terör saldırısı" şeklinde nitelese de son açıklamasında olayı anlatırken "terör saldırısı" ifadesini çıkarması dikkati çekmişti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayı terör saldırısı olarak "değerlendirdiğini" eklemişti.

Sürücünün adının Yusuf Ebu Cabir olduğunu paylaşan polis kaynakları da söz konusu kişinin Filistinli siyasi veya silahlı grupla ilişkili olmadığını doğrulamıştı. Öldürülen Yusuf Ebu Cabir'in ağabeyi Ömer Ebu Cabir, AA'ya yaptığı açıklamada, "polisin kardeşini yargısız infaz ettiğini" söylemişti.