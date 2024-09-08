Üye Girişi
Haberler

İsrail'de öldürülen Türk vatandaşının cenazesi Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin, Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin, Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD'de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Batı Şeria Türkiye İsrail Güncel Dünya Ürdün

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

 Cübbeli Ahmet canlı yayına bağlandı! Saldırıyla ilgili olarak o örgütü işaret etti

Saldırıdan onları sorumlu tuttu! İşte Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği örgüt

 Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

Polatlar arasında paylaşım krizi! Tahliye sonrası yüzüne bile bakmadı
İstanbul'da kadınlar Narin Güran için toplandı! 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' sloganı attılar

19 gündür bulunamayan Narin kadınları sokağa döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title