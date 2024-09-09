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İsrail'de öldürülen Türk aktivistin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Keçeli, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalıştıklarını belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Keçeli, "Cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Keçeli, şunları kaydetti:

"Karayoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişler İsrail tarafından dün (Pazar) itibariyle kapatıldı. Bu çerçevede vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğumuz yerel makamlarla temas halinde süreci takip ediyor. Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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