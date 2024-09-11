Üye Girişi
Haberler

İsrail'de öldürülen Ayşenur Eygi'nin mezarı hazırlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi'nin mezarı, Aydın'ın Didim ilçesinde hazırlandı. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Eygi'nin cenazesi yarın Türkiye'ye getirilecek.

BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan ve cenazesi Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) mezarı, kazılarak defin için hazır hale getirildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 18 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan ve cenazesi Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülen Ayşenur Ezgi Eygi için Didim Asri Mezarlığı'nda hazırlıklar tamamlandı. Eygi'nin mezarı, kazılarak defin için hazır hale getirildi.

'NAAŞIN YARIN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Cenazenin yarın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesinin beklendiğini belirten Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, "Ezgi'nin anne ve babasının bu akşam Amerika'dan Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Filistin'de yapılan cenaze işlemlerinin ardından Ezgi'nin naaşının da yarın Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. İlçe mezarlığında mezar yeri hazırlandı. Ne gün ve ne zaman toprağa verileceği cenaze ve ailesinin Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Batı Şeria Türkiye Güncel İsrail Dünya Didim Aydın

Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 11-12 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran cinayetinde son durum! MasterChef eleme adayları kim? 11 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Survivor Sude ile Mert evleniyor mu? Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğünü ne zaman? İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 11-12 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Eylül Sincan, Güdül, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 11 Eylül Euro kaç lira? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title