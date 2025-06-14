İsrail'de Olağanüstü Hal Kısıtlamaları Uzatıldı

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İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Eğitim kurumları kapatılırken, toplu ibadetler ve etkinlikler iptal edildi.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının uzatıldığını duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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