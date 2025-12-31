Rapor: İsrail, tersine göç ve doğum oranlarında keskin düşüşle karşı karşıya

İsrail'de yayımlanan bir rapor, ülkedeki nüfus artış hızında, süregelen tersine göç ve doğurganlık oranındaki düşüş nedeniyle daha önce hiç görülmemiş şekilde bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

İsrail devlet televizyonu KAN, Taub Kamu Politikaları Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Devletin Durumu 2025" başlıklı raporun bazı bölümlerini yayımladı.

Raporda 2025 yılında nüfusun yüzde 0,9 gerileme kaydettiği aktarılırken, haberde "bunun 1948'de İsrail'in kuruluşundan bu yana bir ilk olduğu" ve "endişe verici bir demografik tabloyu" yansıttığı ifade edildi.

Ülkenin üst üste iki yıldır net nüfus kaybı yaşadığı vurgulanan rapora göre, İsrail nüfusunda 37 bin kişilik net kayıp kaydedildi.

Raporda, "tersine göç" olarak adlandırılan dalganın yükselişe geçtiği, daha önce göçle ülkeye gelenlerin yanı sıra İsrail doğumlular arasında da ülkeyi terk etme eğiliminin arttığı ifade edildi.

Doğum oranlarında gerileme bekleniyor

Raporda, nüfustaki bu gerilemenin doğurganlık oranlarındaki belirgin düşüşle eş zamanlı yaşandığına dikkati çekilerek, son 10 yılda senelik doğum sayısı görece istikrarlı görünse de gelecekte bu tablonun değişmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, seküler ve geleneksel Yahudi kadınlar arasında doğurganlığın gelecek 10 yılın sonuna kadar kadın başına yaklaşık 1,7 çocuğa, dindar kadınlar arasında yaklaşık 2,3 çocuğa gerilemesinin beklendiği; Ultra-Ortodoks (Haredi) topluluğunda ise bu oranın kadın başına yaklaşık 4,3 çocuğa düşeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Doğal nüfus artışında zirve geride kaldı

Taub Merkezi Demografi Bölümü Başkanı Alex Weinreb ise İsrail'in doğal nüfus artışının zirvesinin artık geride kaldığını ve ülkenin yeni bir dönemin eşiğinde bulunduğunu söyledi.

Weinreb, raporda tespit edilen derin nüfus dönüşümler ışığında, göç politikalarının gelecekte demografik büyümeyi desteklemede belirleyici bir unsur haline geleceğini vurguladı.

Söz konusu demografik değişimler, Filistin-İsrail meselesi bağlamında da kritik bir öneme sahip.

İsrail, kurulduğu günden bu yana "Yahudi çoğunluğunu" korumak amacıyla bir yandan Yahudi göçünü teşvik ederken, diğer yandan da Filistinlilere yönelik tehcir ve kısıtlama politikalarını demografik stratejisinin temel taşlarından biri olarak uyguluyor.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, ekim ayında İsrail Meclisinin özel bir raporundan yaptığı alıntıda, ülkeden ayrılanların büyük bölümünün 20–39 yaş aralığındaki eğitimli gençlerden oluştuğunu; bunların bir kısmının ise İsrail'e göç ettikten kısa süre sonra ülkeyi terk eden göçmenler olduğunu belirtmişti.

Gazete, Merkezi İstatistik Ofisinin verilerine göre, 2009–2021 döneminde yılda ortalama yaklaşık 36 bin kişinin İsrail'i terk ettiğini aktarmıştı.