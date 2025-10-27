Haberler

İsrail'de Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası için Erteleme Yasa Tasarısı Tepki Çekti

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın süresiz olarak ertelenmesini sağlamak için hazırlanan yasa tasarısı, başsavcılık ve muhalefet tarafından 'anayasaya aykırı' ve yargı bağımsızlığına zarar verdiği belirtilerek eleştirildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla açılan davanın süresiz ertelenmesini sağlayacak yasa tasarısı, başsavcılık ve muhalefetin tepkisine yol açtı.

İsrail Başsavcılığından yapılan açıklamada, koalisyon üyesi aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Limor Son Har-Melech'in hazırladığı yasa tasarısı, "anayasaya aykırı" olduğu vurgusuyla sert bir dille eleştirildi.

Hukuk önünde eşitlik ilkesine ve yargı bağımsızlığına ciddi biçimde zarar verdiği belirtilen tasarının, Başbakan Netanyahu'nun "adaletten kaçmasına" yardım etmek amacıyla ve kişisel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığı izlenimini verdiği ifade edildi.

Tek maddeden oluşan tasarı, İsrail Meclisi'nin başbakan veya bakanlar hakkında açılan bir davayı iddianame hazırlandıktan sonra, kesin hüküm verilmeden önce ertelemesine imkan sağlıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Bakanlık Yasama Komitesi'nin tasarıyı bu hafta içinde oylaması bekleniyor.

Muhalefetten "Hükümet, yargıyı ehlileştirmeye çalışıyor" tepkisi

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Netanyahu'nun yargılamasını süresiz durduracak tasarının ikili bir adalet sistemine yol açacağının altını çizdi.

Gantz, yayımladığı video mesajda, "Siyasi bir organa bir davayı durdurma yetkisi vermek, 'efendiler' için bir yasa, 'tebaalar' için başka bir yasa olan bir ülkeye giden yoldur." ifadelerini kullandı.

İsrail halkının hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladığının altını çizen Gantz, "Yargı sistemini düzeltmek istemiyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda ehlileştirmek istiyorsunuz. Bu olmayacak!" dedi.

Ben-Gvir, tasarının "seçilmişleri siyasi zulümden koruyacağını" iddia etti

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise kabine üyelerine karşı açılan davaların süresiz ertelenmesine olanak tanıyan yasa tasarısını savunarak, tartışmalı tasarının "seçilmişleri siyasi zulümden korumayı hedeflediğini" öne sürdü.

ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Ben-Gvir, yasa tasarısına karşı çıkan Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı siyasilere yönelik uydurma davalar açmakla ve hükümetin çalışmalarını aksatmaya çalışmakla suçladı.

Ben-Gvir, "Yargıyı tamamen siyasallaştıran, seçilmişlere karşı defalarca uydurma davalar açan ve hükümetin çalışmalarını aksatan Başsavcı, milletvekili Son-Har Melech tarafından sunulan yasa tasarısının, seçilmişleri siyasi zulümden korumayı amaçlayan bir teklif olmasına rağmen siyasi bir tasarı olduğunu belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık Yasama Komitesi üyelerinin Başsavcı Miara'nın hükümetin çalışmalarını engellemeye yönelik bir diğer girişimi karşısında yılmayacağını ileri süren Ben-Gvir, komite üyelerinin yasa tasarısının ilerletilmesi yönünde oy kullanacaklarını umduğunu söyledi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
