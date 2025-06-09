İsrail'de Netanyahu'nun Sağlık Durumu Üzerine Tartışmalar Artıyor

İsrail'de Netanyahu'nun Sağlık Durumu Üzerine Tartışmalar Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi, Başbakan Netanyahu'nun sağlık durumu hakkında detaylı bir rapor yayınlanmasını talep etti. 75 yaşındaki Netanyahu'nun kalp hastalığı ve sağlık durumu ile ilgili belirsizlikler gündemde.

İsrail'deki Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor yayımlanması talebinde bulundu.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi Yürütme Kurulu Başkanı Hiddai Negev, Başbakanlık ofisinin, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor yayınlamaktan kaçınmasını sert şekilde eleştirdi.

Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili son olarak Şubat 2025'te bilgi verildiği, burada da kendisinin Temmuz 2023'te takılan kalp piline tamamen bağımlı olmadığı ve kalp yetmezliğine dair hiçbir bulgunun bulunmadığı iddia edildiğini hatırlatan Negev, "Netanyahu 75 yaşını geçti. Fiziksel ve bilişsel durumuyla ilgili belirsizlikler var. Bağımsız, ayrıntılı ve kamuya açık tıbbi bir rapor düzenlenmeliydi." ifadesini kullandı.

Haberde, Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi'nin edindiği bilgiye göre, Netanyahu'ya 2023'ten bu yana yaptığı tüm yurt dışı seyahatlerinde, özellikle ABD'ye yaptığı ziyaretlerde kendisine bir sağlık ekibinin eşlik ettiği kaydedildi.

"Netanyahu kalp hastası"

Haberde ayrıca Avrupa Kardiyoloji Derneği Eski Başkanı Kardiyolog Prof. Dr. Yehuda Adler'in, "Netanyahu kalp hastası. Kendisine boş yere kalp pili takılmadı. Bu hayat kurtarıcı bir cihaz. Sonuçta elektronik olan bu cihazın arızalanması veya bozulması durumunda, yanında bir doktorun bulunması, hayati öneme sahip bir mesele." ifadesi aktarıldı.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu'ya Temmuz 2023'te kalp pili takıldığı açıklanmıştı.

Netanyahu, son olarak Aralık 2024'te prostat ameliyatı geçirmişti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle

Ayrılık açıklamasının ardından sürpriz hamle
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahnede! Özcan Deniz sözleriyle kardeşini vurdu
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.