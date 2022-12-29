İsrail'de Netanyahu liderliğindeki en sağcı hükümette kabinenin dağılımı belli oldu
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İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu hükümet için Meclis'te güvenoyu oylaması yapıldı.
İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu hükümet için Meclis'te güvenoyu oylaması yapıldı. Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve muhalefet saflarına geçecek Başbakan Yair Lapid mecliste konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Güncel