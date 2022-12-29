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İsrail'de Netanyahu liderliğindeki en sağcı hükümette kabinenin dağılımı belli oldu

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İsrail'de Netanyahu liderliğindeki en sağcı hükümette kabinenin dağılımı belli oldu

İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu hükümet için Meclis'te güvenoyu oylaması yapıldı.

İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu hükümet için Meclis'te güvenoyu oylaması yapıldı. Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve muhalefet saflarına geçecek Başbakan Yair Lapid mecliste konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Benjamin Netanyahu Hükümet İsrail Güncel Haberler

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