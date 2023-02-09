İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı gösteriler devam ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı Batı Kudüs'te gösteri düzenlendi.

Yüzlerce İsrailli, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutuna yürümek isterken, İsrail polisi buraya çıkan yolları kapatarak göstericilerin geçişine izin vermedi.

Polis barikatı önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" şeklinde sloganlar atarak yargı kurumunun bağımsızlığını savundu.

Göstericiler, Netanyahu'nun Başbakanlığı aleyhinde, İngilizce "Suç-bakan" (Crime Minister) yazılı pankartlar ile Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı ortaklarını eleştiren dövizler taşıdı.

Netanyahu hükümetinin "yargı reformu"

İsrail'de yüzbinlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel protesto gösterileri 5 haftayı doldurdu.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunmasının" bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.