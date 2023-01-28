İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto Güncel Haberler Timelapse Gösteri alanından dron görüntüsü TEL AVİV - İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan çok sayıda gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve politikalarını protesto etti. Timelapse Gösteri alanından dron görüntüsü TEL AVİV - İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan çok sayıda gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve politikalarını protesto etti. Kaynak: AA / Güncel Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

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