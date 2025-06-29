İsrail'de Netanyahu Hükümetine Protesto: Ateşkes ve Esir Anlaşması Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası talebiyle binlerce kişi, Netanyahu hükümetine karşı protesto düzenledi. Göstericiler, İran'a yönelik saldırıların ardından 'tarihi fırsat penceresi' açıldığını belirterek ateşkes çağrısında bulundu.

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına yanaşmamakla suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten, kapsamlı bir anlaşma talebiyle İran'a saldırılar sonrası ilk kez Tel Aviv'de protesto düzenledi.

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumun, İran'a saldırıların ardından "bir anlaşma için tarihi fırsat penceresinin açıldığı" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önünde 2 hafta sonra ilk kez toplandı.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve iktidar koalisyonu aleyhinde attıkları sloganlarla hükümetten Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan İsrailli gösterici Hanan Gilotz, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için tekrar meydanlara indiklerini belirterek, Netanyahu'nun yalnızca kendisi için faydalı olması durumunda ateşkese yanaşacağını vurguladı.

Anlaşmanın yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya baskısıyla gelebileceğine inandığını söyleyen Gilotz, "Trump'ın, Netanyahu üzerinde nüfuz sahibi olduğunu düşünüyorum. Onun artık Netanyahu'nun kolunu büküp "Bibi, artık yeter" demesini umuyorum." ifadesini kullandı.

"Hem Gazzeliler hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma"

İsrailli gösterici Noam Traub da Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya istekli olmadığını belirterek, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların "hem Gazze'deki insanlar hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma" olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye saldırıların bir an önce bitmesini arzu ettiğini belirten Traub, esirler evlerine dönene kadar Netanyahu hükümetinin hiçbir açıklamasına inanmadığını söyledi.

Gösterilere katılan David isimli protestocu ise Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "durdurmaktan çok korktuğunu" vurgulayarak, "Çünkü savaşı durdurursa hükümeti düşebilir." dedi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı sürpriz saldırı sonrası ülke çapında gösteriler yasaklanmıştı.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırı başlatmıştı. İran'dan da İsrail'e füze ve insansız hava aracıyla misilleme saldırıları yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar 24 Haziran'da ateşkesle sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Eve polis geldi

Arka koltuğa dikkat! Başı dertten kurtulmuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.