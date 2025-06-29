İsrail'de Netanyahu Hükümetine Protesto: Ateşkes ve Esir Anlaşması Talebi

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına yanaşmamakla suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten, kapsamlı bir anlaşma talebiyle İran'a saldırılar sonrası ilk kez Tel Aviv'de protesto düzenledi.

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumun, İran'a saldırıların ardından "bir anlaşma için tarihi fırsat penceresinin açıldığı" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önünde 2 hafta sonra ilk kez toplandı.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve iktidar koalisyonu aleyhinde attıkları sloganlarla hükümetten Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan İsrailli gösterici Hanan Gilotz, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için tekrar meydanlara indiklerini belirterek, Netanyahu'nun yalnızca kendisi için faydalı olması durumunda ateşkese yanaşacağını vurguladı.

Anlaşmanın yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya baskısıyla gelebileceğine inandığını söyleyen Gilotz, "Trump'ın, Netanyahu üzerinde nüfuz sahibi olduğunu düşünüyorum. Onun artık Netanyahu'nun kolunu büküp "Bibi, artık yeter" demesini umuyorum." ifadesini kullandı.

"Hem Gazzeliler hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma"

İsrailli gösterici Noam Traub da Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya istekli olmadığını belirterek, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların "hem Gazze'deki insanlar hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma" olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye saldırıların bir an önce bitmesini arzu ettiğini belirten Traub, esirler evlerine dönene kadar Netanyahu hükümetinin hiçbir açıklamasına inanmadığını söyledi.

Gösterilere katılan David isimli protestocu ise Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "durdurmaktan çok korktuğunu" vurgulayarak, "Çünkü savaşı durdurursa hükümeti düşebilir." dedi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı sürpriz saldırı sonrası ülke çapında gösteriler yasaklanmıştı.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırı başlatmıştı. İran'dan da İsrail'e füze ve insansız hava aracıyla misilleme saldırıları yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar 24 Haziran'da ateşkesle sonlandırılmıştı.