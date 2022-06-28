İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı - Haberler

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İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı.

İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı.

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kuruldaki oylamada 53 milletvekili, tasarı lehinde oy kullanırken, ret veya çekimser oy çıkmadı.

Meclisin feshedilmesine yönelik tasarının ikinci ve üçüncü oturumları yarın yapılacak.

İsrail'de erken seçim kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın bu hafta Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ???????

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

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