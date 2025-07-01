İsrail'de Maliye ve Savunma Bakanlıkları Arasında Saldırı Bütçesi Tartışması

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İsrail Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nın İran ve Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin bütçeleme konusunda anlaşmazlık yaşadığını ve bunu ek bütçe talep etmek için kullandığını açıkladı. İki bakanlık arasında saldırıların maliyetleri konusunda ciddi bir tartışma yaşanıyor.

İsrail Maliye Bakanlığının, Savunma Bakanlığını İran'a yönelik 12 gün süren ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları, ek bütçe talep etmek için kullanmakla suçladığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Maliye Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının İran ve Gazze'ye yönelik saldırıların bütçesi konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşadığını ve birbirini suçladığını aktardı.

Savunma Bakanlığı, İran ve Gazze'ye saldırıların planlanmamış maliyetinin yaklaşık 60 milyar şekel (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğunu iddia ederken Maliye Bakanlığı ise 30 milyar şekelden (yaklaşık 9 milyar dolar) az olduğunu savunuyor.

Bir Maliye Bakanlığı yetkilisinin, Savunma Bakanlığını sınırsız alımlarını finanse etmek için İran ve Gazze'ye yönelik saldırıları kullanmakla ve önceliği olmasa da alınmasını istediği ürünleri almakla suçladığı kaydedildi.

Habere göre Maliye Bakanlığı, "Bir devletin ordusu mu yoksa ordunun devleti mi olduğumuzu anlamamız gerekiyor?" eleştirisinde bulunurken Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım Maliye Bakanlığı, savaşta olduğumuzu unutmamıştır. Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun tüm alanlarda düşmanı yenmek için gereken tüm imkanlarını sağlamak için çabalamaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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