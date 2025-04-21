Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

İsrail'de Mahkum Radeyde Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şerialı 49 yaşındaki mahkum Nasır Radeyde, Ofer Hapishanesi'nden Hadassah Hastanesi'ne nakledildikten sonra hayatını kaybetti. Hamas, bu olayı savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı.

RAMALLAH, 21 Nisan (Xinhua) -- Batı Şerialı bir mahkum pazar günü İsrail'deki Hadassah Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Filistin hükümetine bağlı Mahkum İşleri Komisyonu ve Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in El Ubeydiye kasabası sakinlerinden 49 yaşındaki Nasır Radeyde cumartesi günü bölgenin orta kesimindeki Ofer Hapishanesi'nden İsrail'deki Hadassah Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail askerleri tarafından vurularak gözaltına alındığı Eylül 2023'ten bu yana tutuklu olan Radeyde, hastanede hayatını kaybetti.

İsrail Hapishane Hizmetleri'nden yapılan basın açıklamasında Radeyde'nin ölümü doğrulanırken, Ofer Hapishanesi'nden hastaneye nakledilen Batı Şerialı bir mahkumun hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Hamas, yaptığı açıklamada olayı kınadı ve Radeyde'nin ölümünü "tüm uluslararası ve insani sözleşmelerin ihlali ve savaş suçu" diye niteledi.

Radeyde'nin ölümüyle birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistinlilere karşı başlattığı saldırılardan bu yana en az 40'ı Gazze Şeridi sakini olmak üzere 65 tutuklu hayatını kaybetmiş oldu. Filistin'in açıkladığı resmi verilere göre, İsrail cezaevlerinde 9.900'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.