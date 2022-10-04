İsrail'de Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasının meclise sunulması talebi

İsrail'de Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasının onaylanmadan önce Meclis'e sunulması istendi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasının Meclis'e sunulmasını talep eden, sağcı bir sivil toplum kuruluşu olan Lavi, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Hükümetin Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı onaylayarak yetki aşımı yapacağı iddia edilen dilekçede, geçiş dönemi hükümetinin rolünün siyasi meseleleri denetlemek olduğuna işaret edildi.

Yüksek Mahkeme tarafından geçmişte verilen benzer kararlara değinilen dilekçede, Lübnan'la bir anlaşma imzalamasının "bir sonraki iktidar için nihai bir durum teşkil edeceği gerekçesiyle" hükümetin anlaşmayı imzalamasına izin verilmemesi çağrısı yapıldı.

Başvuruda Hükümet'ten, Lübnan'la deniz sınırı anlaşmayı oylama için konuyu Meclis'e sunması istendi.

Yüksek Mahkeme de hükümetten, Lavi'nin dilekçesine, İsrail'deki parlamento seçimlerinden 4 gün önceye denk gelen, 27 Ekim'e kadar yanıt vermesini talep etti.

Başbakan Lapid dünkü haftalık kabine toplantısında, "Lübnan ile anlaşmanın son detaylarını tartışıyoruz, yasal olarak gözden geçiriyoruz ve ardından hükümette oylayacağız" demişti.

Hükümetin söz konusu anlaşmayı Meclisi onayı olmadan imzalayıp imzalayamayacağı tartışılıyor.

İsrail'de daraltılmış kabinenin perşembe günü söz konusu anlaşmayı görüşmesinin planlandığı yerel basında yer aldı. Buna karşın muhalefet, hükümeti, "Anlaşmayı gizli tutmak ve meclisten kaçırmakla" suçluyor.

İsrail hükümetinin, anlaşmanın meclise getirilip getirilmemesi konusunda yasal mevzuatı incelediği belirtiliyor.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim alan Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile 31 Ekim'den önce deniz sınırı için anlaşma imzalanabileceğini ve müzakerelerin "doğru yolda ilerlediğini" ifade etmişti.