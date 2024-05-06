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İsrail'de Lapid, Netanyahu hükümetini eleştirdi

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Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Hamas'ın ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşma önerisini kabul etmesinin ardından, Netanyahu hükümetinin, Filistin tarafının ateşkes kararı karşısındaki tavrına eleştiri yöneltti.

TEL İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Hamas'ın ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşma önerisini kabul etmesinin ardından, Netanyahu hükümetinin, Filistin tarafının ateşkes kararı karşısındaki tavrına eleştiri yöneltti.

Lapid, X Platformundan yaptığı paylaşımda "Eğer kaçırılanları (İsrailli esirleri) geri almak isteseydi şimdi, acil bir görüşme yapar ve müzakere heyetlerini Kahire'ye gönderirdi." ifadelerini kullandı.

Tam tersine bu hükümetin histerik bir şekilde "farklı kaynaklardan üç farklı bilgilendirme" verdiğini belirten Lapid, "kaçırılanların ailelerinin yüreklerini parçaladığını ve bunun ulusal bir yüzkarası" olduğunu vurguladı.

Gelişmeleri izleyen İsrail medyasına göre, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, İsrail'in Hamas ile yapılacak anlaşmayı kabul etme ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu ve İsrail'in onay verdiğinin dışında farklı bir teklife ilişkin tartışmanın sürdüğünü kaydetti.

Lapid'in "Farklı kaynaklardan üç farklı bilgilendirme" şeklinde ifadesinden kastının bu olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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