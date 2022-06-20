İsrail'de koalisyon ortakları Bennett ve Lapid'den erken seçim kararı İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi. İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı. Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek. Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. AA / Mücahit Aydemir - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail'de koalisyon ortakları Bennett ve Lapid'den erken seçim kararı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.