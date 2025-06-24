İsrail'de Kısıtlamalar Kaldırıldı, Eğitim ve İş Hayatı Yeniden Başlıyor

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İsrail ordusu, İran ile varılan ateşkesin ardından ülkede eğitim, çalışma hayatı ve toplu etkinliklere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Okul ve iş hayatına dönüş sağlanırken, havalimanı çalışma saatlerinin uzatılması hedefleniyor.

İsrail ordusu iç cephe Komutanlığı İran ile varılan ateşkesin ardından ülke genelinde eğitim, çalışma hayatı ve toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

İsrail ordu sözcüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'dan itibaren ülke genelinde getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

Buna göre okullarda eğitim devam edecek, iş yerlerinde çalışmaya geri dönülüyor. Ayrıca sanat, kültür ve spor toplu faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığı bildirildi.

İsrail havayolu trafiğini yeniden açmak istiyor

Öte yandan İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail hava sahasının sabah saatlerinde açılmasının ardından uluslararası havayolu şirketlerinin ülkeye dönüşünü sağlamak için çalışacaklarını, bu kapsamda havalimanı çalışma saatlerini uzatacaklarını duyurdu.

İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından günlerce kapalı kalmış, yurtdışında mahsur kalan İsrailliler için çok sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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