İsrail'de kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İsrail'de İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrail kökenli bir mafya lideri Türkiye'de yakalandı. Mafya liderinin yakalanmasının, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine girildiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail makamlarınca İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Omre Oda'nın (31), İstanbul'da saklandığı tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Oda'nın Şişli Cumhuriyet Mahallesinde kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı tespit edildi. Ülkesinde 2017-2019 yılları arasında örgütlü suçlar çerçevesinde işlemiş olduğu "cinayet", "cinayete teşebbüs", "kara para aklama", "mülkte tasssaruf yasağı", "şantaj", "tehdit yoluyla şantaj", "suç için komplo kurmak", "ateşli silahlar yasasına muhalefet", "cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma", "patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs" ve "dolandırıcılık" suçları ile ilgili hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü üyesi, tespit edilen adreste çembere alındı. Oda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan İsrailli mafya üyesi, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülkesindeki polisiye soruşturmalardan dolayı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda'nın Türk güvenlik birimlerince yakalanması, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine girildiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

(Sadık Kahraman/ İHA)