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İsrail'de Kamyonun Otobüs Durağına Dalışı: 35 Yaralı

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Tel Aviv'de bir kamyonun askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına dalması sonucu 6'sı ağır 35 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgedeki silahlı siviller kamyon şoförünü vurdu.

- İsrail'de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı: 6'sı ağır 35 yaralı

TEL AVİV - İsrail'de bir kamyonun başkent Tel Aviv'deki Glilot Askeri Üs yakınlarında bulunan otobüs durağına dalması sonucu 6'sı ağır 35 kişi yaralandı.

İsrail'de kamyon otobüs durağına daldı. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Tel Aviv'deki Glilot Askeri Üs yakınlarında bulunan otobüs durağında yaşanan olayda 6'sı ağır 35 kişi yaralandı. Polis, olayın bir otobüsün durakta yolcu indirdiği sırada gerçekleştiğini belirtti.

Kamyon şoförünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurulduğu kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İsrail'de Kamyonun Otobüs Durağına Dalışı: 35 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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