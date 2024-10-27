İsrail'de Kamyonun Otobüs Durağına Çarpması: 33 Yaralı

İsrail'de bir kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu en az 33 kişi yaralandı. Kamyon şoförünün "elimine edildiği" açıklandı. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu İran saldırısında "tüm hedeflere ulaşıldığını" belirtti. Tel Aviv yakınlarındaki Glilot adlı yerleşim bölgesinde bir kamyon otobüs durağına çarptı, olayda altısı ağır en az 33 kişi yaralandı. İsrail basını kurbanların çoğunun bir müze gezisi için otobüsten inmekte olan yaşlılar olduğunu belirtti. Yerel basında, asker tarafından olay yerinde öldürülen kamyon şoförünün R.N.N. adlı Arap asıllı bir İsrailli olduğu da iddia edildi.

Durak, İsrail ordusuna (IDF) ait 15 No'lu Eğitim Üssü'ne yakın bir noktada bulunuyor. Polis olayın "terör şüphesiyle" soruşturulduğunu bildirdi.

Netanyahu: Tüm hedeflere ulaşıldı

Cumartesi günü İran'a düzenlenen hava saldırısıyla ilgili değerlendirmede bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "tüm hedeflere ulaşıldığını" dile getirerek "İran'a karşılık vereceğimizi söylemiştik ve bunu yaptık. Saldırı kesin ve güçlüydü, tüm hedeflerine ulaştı" dedi.

Konuşmasında İran'ı ahtapota ve kollarını da Hamas ve Hizbullah'a benzeten Netanyahu, "Aylardır kollarını vuruyoruz, şimdi ahtapotun başını hedef aldık. İran rejimi şunu anlamalı: Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz" ifadelerini kullandı.

Hamaney'den "yanıt" mesajı

Times of Israel gazetesi, Netanyahu'nun konuşmasında genelkurmay ve istihbarat başkanlarına teşekkür ettiğine ancak siyasi rakibi olan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın adını anmadığına dikkat çekti.

Bu arada Gallant'tan ise "yalnızca askeri operasyonlarla tüm hedeflere ulaşılamayacağı", rehinelerin serbest kalması için "acı verici tavizler" verilmesi gerektiği açıklaması geldi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney de İsrail'in ülkesine yönelik saldırısı sonrasında ilk kez konuştu. "İran halkının gücü ve iradesi (İsrail'e) gösterilmeli" ifadelerini kullanan Hamaney bunun ne şekilde olacağına "Tahranlı yetkililerin" karar vereceğini belirtti.

Hamaney, İsrail saldırısının "ne küçümsenmesi ne de abartılması gerektiğini" belirterek, "İsrail, İran ulusunun dayanıklılığını anlamalı" dedi.

Reuters,AFP,dpa,DW / MUK,ET

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