İsrail'de Kablosuz Şarj Yolunda 100 Saatlik Kesintisiz Test Sürüşü Başladı

KUDÜS, 23 Mayıs (Xinhua) -- İsrailli yüksek teknoloji şirketi Electreon Wireless, Pazar günü kablosuz bir şarj yolunda 100 saatlik kesintisiz test sürüşü başlattı.

Twitter hesabından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirket, yol yüzeyinin hemen altına yerleştirilen özel bakır bobinlerle bir yol şarj sistemi oluşturarak, araçların hareket halindeyken şarj edilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi.

Perşembe günü sona erecek olan 1.500 kilometrelik sürüş, İsrail'in merkezinde yer alan kıyı köyü Beit Yanai'deki şirket genel merkezinde, özel olarak inşa edilen 200 metrelik bir test yolunda gerçekleştiriliyor.

Electreon bu ayın başlarında, Almanya'nın Bad Bellingen şehrinde kablosuz şarj teknolojisiyle donatılmış bir halk otobüsü güzergahı başlatmıştı.

Şirket ayrıca ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kablosuz şarj yolları inşa etmek için ortaklarıyla anlaşmalar imzaladı.