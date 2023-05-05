İsrail'de İstihbarat Operasyonlarına Yönelik İnsansız Denizaltı Tanıtıldı

KUDÜS, 5 Mayıs (Xinhua) -- İsrail devletine ait uzay ve savunma şirketi olan İsrail Uzay Sanayi (IAI) şirketi, "türünün ilki olan" insansız istihbarat denizaltısını tanıttı.

KUDÜS, 5 Mayıs (Xinhua) -- İsrail devletine ait uzay ve savunma şirketi olan İsrail Uzay Sanayi (IAI) şirketi, "türünün ilki olan" insansız istihbarat denizaltısını tanıttı.

Perşembe günü IAI'den yapılan yazılı açıklamada, 10,9 metre uzunluğa ve 1,9 metre çapa sahip BlueWhale (MaviBalina) adlı yeni su altı aracının, gizli istihbarat operasyonları yürütmek, diğer denizaltıları tespit etmek ve akustik istihbarat toplamak üzere tasarlandığı belirtildi.

IAI, denizaltının denizde haftalarca kalarak ve asgari maliyet ve bakımla insanlı bir denizaltının yapabildiği çoğu görevi yerine getirebildiğini söyledi.

Denizaltı, deniz ve kıyıda hedef belirlemek üzere istihbarat toplama, deniz mayınlarını belirleme ve akustik istihbarat toplama gibi binlerce saatlik otonom operasyonu başarılı şekilde tamamladı.

BlueWhale, su üstünde istihbarat toplamakta kullanılan bir teleskopik direğe sahip. Bu direk, suya dalışta sudan dışarı çıkarak üzerine monte edilen radar ve elektro-optik sistemleri kullanarak denizdeki ve kıyıdaki hedefleri tespit edebiliyor.

IAI, direk üzerindeki uydu iletişim antenleri sayesinde gerçek zamanlı toplanan bilgilerin, dünya üzerinde, denizde ya da karada herhangi bir yerdeki ilgili komuta merkezlerine iletilebildiğini ifade etti.

Denizaltıda mayın tespitine yönelik özel sentetik açıklık sonarı ve su altında ve su yüzeyine yakın bölgelerde güvenli hareketi sağlayan bir sensör de bulunuyor.