İsrail'de 'ırkçılıktan hükümlü' Bakan 'Filistinlilerin kışkırtıcı söylemiyle' mücadeleyle görevlendirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i, yeni kurulacak "Filistinlilerin terörü teşvik edici söylemiyle mücadele komisyonuna" başkanlıkla görevlendirdi.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmasında, Filistinlilerin terörü teşvik edici söylemiyle mücadele için polis, ordu, istihbarat, savcı ve siber güvenlik uzmanlarının görev yapacağı "Filistinlilerin terörü teşvik edici söylemiyle mücadele için" yeni bir komisyon kurulmasını kararlaştırdıklarını duyurdu.

Söz konusu komisyona, Filistinlilere yönelik ırkçı söylemi nedeniyle daha önce hüküm giyen, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in başkanlık edeceğini belirten Netanyahu, "Tahrike karşı iki kat çabayla çalışıyoruz. Kurulacak bu yeni komisyon bize karşı canice eylemlerin teşvikine karşı mücadele için çalışacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan, söz konusu birimin resmi prosedürünün ne zaman tamamlanacağı ve faaliyetlerine başlayacağını açıklamadı.

-İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar arttı

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Lideri Itamar Ben-Gvir, İsraillilere yönelik saldırıların artması üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskının artırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Kanal13'ün haberine göre, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i, "eylemlerinin Kudüs'te gerilime yol açtığı" ve "hassas bir zamanda patlamaya yol açabileceği" yönünde uyarmıştı.

Haberde, son dönemde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 100 kadar Filistinlinin gözaltına alındığını veya tutuklandığı, uygulamaların 10 bin Filistinlinin hayatını olumsuz etkilediği kaydedilmişti.

Son dönemde, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 7 yapı yıkılmıştı. İsrail basınında Ben-Gvir'in Filistinlilere ait daha fazla yapının yıkılmasını istediği ancak Netanyahu'nun buna karşı çıktığı belirtiliyor.

İsrail'de Filistinlilere karşı tahrik edici eylemleri ve ırkçı söylemleriyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif girişimleriyle tanınıyor. Bakan olduktan sonra geçen aylarda Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir'in bu adımına, ABD yönetimi ve İslam dünyasından kınamalar gelmişti.

Ben-Gvir, daha önce de fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa baskını, Filistinlilere karşı silah çekme, hakkında evinden zorla çıkarma kararı olan Filistinlinin evinin önüne çadır kurma gibi çok sayıda tartışmalı eyleme imza atmıştı.

İsrail'de "Yahudi üstünlükçü terör" suçlarının zanlılarının avukatlığıyla siyaset sahnesine yükselen Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılığa tahrikten" hüküm giymişti.