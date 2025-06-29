İsrail'de İran Saldırıları Sonrası Siyasi Gündem Değişiyor

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İsrail, İran'a yönelik saldırıların ardından ulusal gündeme dönmeye hazırlanıyor. Haredi partilerin zorunlu askerlik yasası konusundaki talepleri nedeniyle Meclis boykotu sürerken, istifa eden İskan Bakanı'nın yerine yeni bir bakan atanması bekleniyor. Ayrıca, Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde'nin ihracı tartışmaları da gündemde.

İsrail'de, İran'a yönelik 12 gün süren saldırıların sona ermesinin ardından, hükümet ve Meclis rutin gündeme dönüyor.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, İran'a saldırılar öncesindeki konular yeniden gündemde.

İran'a saldırılar öncesinde, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredilerin) zorunlu askerlik konusunda düzenleme yapılmasına ilişkin talepleri nedeniyle çıkan kriz sürerken, Haredilerin taleplerini gerçekleştirecek bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle Meclis boykotunu sürdürmesi bekleniyor.

Söz konusu tartışma dolayısıyla hükümetten istifa eden İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'ın yerine yeni bir bakan atanması gündemde olacak.

Koalisyon ortağı Haredi partiler, zorunlu askerlik yasası tartışmalarının çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Meclisteki oylamaları boykot etme kararı almış, bu boykot hükümetin karar almasının önüne geçmişti.

İsrail İskan Bakanı Goldknopf, bu kapsamda İsrail Meclisinin feshi için sunulan tasarının Genel Kuruldan geçmemesinin ardından kabineden istifa etmişti.

İki partiden oluşan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ittifakında bulunan Agudat Israel, milletvekillerinin hem hükümetten hem de koalisyondan ayrılarak muhalefet saflarına katılacaklarını açıklamıştı.

Eymen Avde'nin İsrail Meclisinden ihracı tartışılacak

Öte yandan salı günü Filistin asıllı İsrail Meclisi üyesi Eymen Avde'nin milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun ilgili komitede görüşüleceği ve oylama yapılacağı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert bir dille eleştiren Avde'nin milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun Genel Kurula sunulabilmesi için önce 17 üyeli komitede 13 üyenin "evet" oyu vermesi gerekiyor. Ardından Genel Kurulda yapılacak oylamada ise 120 vekilli Mecliste 90 üyenin "evet" oyu aranacak.

Ocak ayında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle Filistin asıllı Avde'nin Meclisten ihraç edilmesi konusu İsrailli aşırı sağcılar tarafından gündeme getirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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