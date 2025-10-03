Haberler

İsrail'de İran İstihbaratı İçin Çalışan Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de, İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir İsraillinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelinin, İranlı ajanlarla temas kurarak istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

İsrail'de, İran istihbaratı adına çalıştığı iddia edilen bir İsraillinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortaklaşa düzenlediği bir operasyonda, Ölü Deniz'deki bir otelde çalışan 23 yaşındaki bir İsraillinin, İran istihbarat ajanlarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli kişinin, İranlılarla temas halinde olduğu ve onların yönlendirmesiyle otelin içinde ve çevresinde istihbarat toplama ve görüntü alma görevi yürüttüğünün ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelinin ismi açıklanmazken, soruşturmanın halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Tel Aviv yönetimi, 30 Aralık'ta da iki İsrailliyi İran istihbarat ajanlarıyla iletişim kurmak ve İsrail'deki askeri üslerin ve kamusal alanların fotoğrafını çekmek gibi güvenlikle ilgili görevler yürütmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i sağanak yağış vurdu! Yol çöktü, seyir halindeki araç göçüğe düştü

Gözde kentimizi sel vurdu! Yol çöktü, araç göçüğe düştü
Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.