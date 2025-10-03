İsrail'de İran İstihbaratı İçin Çalışan Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

İsrail'de, İran istihbaratı adına çalıştığı iddia edilen bir İsraillinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortaklaşa düzenlediği bir operasyonda, Ölü Deniz'deki bir otelde çalışan 23 yaşındaki bir İsraillinin, İran istihbarat ajanlarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli kişinin, İranlılarla temas halinde olduğu ve onların yönlendirmesiyle otelin içinde ve çevresinde istihbarat toplama ve görüntü alma görevi yürüttüğünün ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelinin ismi açıklanmazken, soruşturmanın halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Tel Aviv yönetimi, 30 Aralık'ta da iki İsrailliyi İran istihbarat ajanlarıyla iletişim kurmak ve İsrail'deki askeri üslerin ve kamusal alanların fotoğrafını çekmek gibi güvenlikle ilgili görevler yürütmekle suçlamıştı.