İsrail'de Iran Füze Saldırıları İçin 39 Bin Tazminat Talebi

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İsrail'de İran'dan atılan füzeler nedeniyle yapıldığı bildirilen 39 bin tazminat talebi, hasar gören binalar ve araçlar için yapıldı. Tel Aviv ve Askalan'dan en çok başvuru geldiği belirtiliyor.

İsrail'de İran'dan atılan füzelerin verdiği maddi hasar tazminatı talebiyle yaklaşık 39 bin başvuru yapıldığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu Merkezi'ne 13 Haziran'dan bu yana toplam 38 bin 700 tazminat talebi başvurusu yapıldı.

Söz konusu başvurulardan 30 bin 809'unun bina hasarı, 3 bin 713'ünün araç hasarı ve 4 bin 85'inin ise ekipman zararı nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Haberde, "saldırılarda zarar gören on binlerce bina için ise henüz tazminat başvurusunda bulunulmadığı" belirtildi.

İbranice yayın yapan BeHadrei Haredim haber sitesi hasar tazminatı için başvuru yapanların yaklaşık 25 bininin Tel Aviv'den olduğu, 10 bin 800 kadarının ise Askalan'dan olduğunu duyurdu.

İsrail Kanal 7 televizyonu ise daha önce yayınladığı haberde İran füzeleri nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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