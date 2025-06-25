İsrail'de İktidar ve Muhalefet İran'a Saldırılarda Birlik Oldu

İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün boyunca devam eden saldırıları sırasında muhalefet, hükümete itirazını kenara bırakarak ordunun ve kurumların arkasında konumlanıp ulusalcı bir tavır sergiledi.

İsrail, bir numaralı ulusal güvenlik tehdidi olarak kabul ettiği İran ile 12 günlük, ülke tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir çatışmayı geride bıraktı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki "sürpriz" saldırısı sırasında ülkeyi idare eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, muhalefet tarafından "felaketin sorumlusu" olarak suçlandığı tablo İran'a saldırılarla değişti.

Kamuoyu anketlerinde desteği artan Netanyahu'nun, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısına uğrayan bölgelere gitmemekle eleştirilmesine karşın İran'ın misillemelerinde füzelerin isabet ettiği yerleri ziyaret ederek halkın içine karışması ve buralarda verdiği pozlar dikkati çekti.

İran'a saldırıların ardından İsrail'de muhalefet de Netanyahu ve hükümetine eleştirilerini keserek ordu, güvenlik ve istihbarat teşkilatları ile devlet kurumlarının arkasında konumlandı.

İran'a saldırılar başlayınca İsrail'de iktidar-muhalefet yan yana saf tuttu

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün (INSS) 22 Haziran'da yayınladığı anket, ülkedeki Yahudi nüfusun yüzde 88'inin, yani yaklaşık her 10 kişiden 9'unun, İran'a yapılan saldırıları desteklediğini ortaya koydu.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Filistinli, Bedevi ve Dürzileri kapsayan Arapların ise sadece yüzde 16'sı İran'a saldırıları desteklerken yüzde 68'i saldırılara karşı çıktı, yüzde 16'sı ise çekimser kaldı. Böylece tüm İsrail vatandaşları göz önünde bulundurulduğunda, İran'a saldırılara destek verenlerin oranı yüzde 73 oldu.

İsrail siyasetinde de sadece hükümetin değil, muhalefetin de İran'a yönelik saldırıları destekleyen tek sesli tavrı öne çıktı.

İsrail'de Netanyahu ve hükümetini sert biçimde eleştiren muhalefet liderleri, bu süreçte İran füzelerinin isabet ettiği noktaları ziyaret ederek İsrail ordusu, güvenlik teşkilatları ve devlet kurumlarına üst üste destek mesajları açıkladı.

Ana muhalefet liderinden mesaj

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var (Yesh Atid) Lideri Yair Lapid, saldırıların ilk gününde 13 Haziran'da yayınladığı mesajında, "İsrail güvenlik güçlerini desteklediğini" açıkladı.

İran'a saldırılar boyunca dünya genelinde televizyon programlarına katılarak İsrail'in pozisyonunu savunan Lapid, Netanyahu ile her konuda fikir ayrılığı yaşadığını ancak İran'ın nükleer tesislerine saldırı ve "tehdidin ortadan kaldırılması" konusunda Başbakan ile görüş birliğinde olduğunu vurguladı.

Lapid, İsrail-İran arasında varılan ateşkesin ardından "Gazze'de de ateşkes yapılması çağrısında" bulundu.

İsrail muhalefetinden sağcı Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da benzer şekilde İsrail'in İran'a saldırılarını destekledi.

İsrail'in saldırıları boyunca hükümete eleştiriden kaçınan Liberman, İran'a karşı saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu, taraflar arasındaki ateşkese ise karşı çıktı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de benzer biçimde İsrail'in İran'a saldırılarını desteklediğini açıkladı, Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerine ara verdi. Bennett de dünya genelinde televizyon programlarına katılarak İsrail'in İran'a saldırılarını savundu.

Netanyahu'nun en çetin muhaliflerinden ve Gazze'de "İsrail askerlerinin hobi için çocuk öldürdüğü" açıklamasıyla tepki çeken İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da İran'a saldırılara desteğini sundu.

Golan, İran'a "güvenliği sağlamak için" saldırılar düzenleyen İsrail ordusunu, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarını desteklerken İsrail halkının bir araya geldiğini söyledi.

İran'a karşı saldırıların "bir güvenlik başarısı" olduğunu savunan Golan, İsrail-İran arasındaki ateşkesin "İran'ın nükleer silah üretmesini ve bu konuda çalışmalarını sürdürmesini önlemesi" gerektiğini belirterek ihlali durumunda sert yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Golan, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için de anlaşma sağlanması gerektiğini ifade etti.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik sürpriz bir saldırı başlattı. İran'dan da İsrail'e füze ve insansız hava aracıyla misilleme saldırılar yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar 24 Haziran'da ateşkesle sonuçlandı.