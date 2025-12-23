İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Filistinli tutukluların idamı için gönüllü doktorlar" olduğunu iddia etti

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ilgili yasa tasarısının kabul edilmesi halinde 100'den fazla doktorun Filistinli tutuklulara karşı idam cezasını infaz etmeye gönüllü olduğunu öne sürdü.

Ben Gvir, "bir Yahudi'nin öldürülmesi olayına karıştığı kanıtlanan herhangi bir mahkumun idam edilmesini" öngören yasa tasarısı hakkında İsrail Meclisinde yapılan Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısında konuştu.

İsrailli Bakan Ben Gvir, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesiyle birlikte bu yasayı uygulamanın önünde bir engel kalmadığını ifade etti.

İsrail Tıp Sendikası daha önce yasanın kabul edilmesi halinde uygulanmasına katılmayacağını açıklamış olsa da Ben Gvir, "100'den fazla doktor başvuruda bulunarak 'Ölüm cezasının infazına gönüllü olarak katılacağız' dedi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in de tasarıyı desteklediğini savundu.

Zulat Eşitlik ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Einat Ovadia da oturum sırasında "Caydırıcılık, yönetim veya güvenlik hakkında konuşabilecek son kişi sizsiniz ve cezalandırma konusunda tavsiye alınması gereken son kişi de siz olmalısınız." diyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

"Ölüm cezası bir ceza değil, cinayettir." diyen Ovadia'ya tepki gösteren Ben Gvir ise "Utanın siz, katilleri destekliyorsunuz, Hamas'ı destekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi, kasım ayında Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısının ilk okumasını onaylamıştı. Yasanın yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

Tasarıda, ölüm cezası verildikten sonra infazın 90 gün içinde "zehirli iğne yöntemiyle" gerçekleştirilmesi planlanıyor.