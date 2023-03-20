İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı Savunma Bakanı'nın istifa edeceği iddiası

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı yasal düzenlemesinde uzlaşı sağlanamazsa Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın istifa edeceğini koalisyona bildirdiği ileri sürüldü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, tepkilerin odağındaki yargı düzenlemesi konusunda hükümet bir uzlaşı sağlayamazsa görevden ayrılacağını Netanyahu'ya iletti.

Netanyahu, Gallant'ın kendisine söylediklerini pazar akşamı hükümetin diğer üyeleriyle paylaştı.

Likud Partisinden iki milletvekilinden düzenlemenin durdurulması çağrısı

Bu arada Netanyahu'nun lideri olduğu, koalisyonun en büyük partisi Likud'dan bir milletvekili daha kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan düzenlemeyle ilgili hükümete çağrıda bulundu.

Milletvekili David Bitan, hükümete yargı düzenlemesine ilişkin yasama süreçlerinin durdurulması ve muhalefetle müzakere masasına oturulması çağrısı yaptı.

Likud Milletvekili Yudi Edelstein de geçen hafta yargı düzenlemesine ilişkin oylamada Meclis'teki oturuma katılmamıştı. Cenazeye katıldığı mazeretini açıklayan Edelstein'e partisi tarafından yaptırım getirilmişti. İsrail'de 2013-2020 yıllarında Meclis Başkanlığı da yapan Edelstein, daha önceki açıklamalarında, iktidarın yasama süreçlerini durdurması ve muhalefetle müzakerelere başlaması çağrısı yapmıştı.

İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını açıklamıştı.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.