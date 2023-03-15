İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan başsavcıya 42 eski yargı mensubundan destek

İsrail'de aralarında eski başsavcıların da yer aldığı 42 eski yargı mensubu, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesini eleştiren Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya desteklerini açıkladı.

Aralarında eski başsavcıların da yer aldığı bakanlık, çeşitli devlet kurumları ve polise hukuki danışmanlık yapmış 42 eski yargı mensubunun imzaladığı mektupta, hükümetin yasal düzenlemesinin " İsrail'de bir rejim darbesine ve adalet sisteminin zayıflamasına yol açacağı" uyarısı yapıldı.

Mektupta, "hükümetin darbe uyarınca hareket ederek, darbeyi ileri noktalara taşımak istediği" ve Başsavcı'nın "uyarılarını ve konumunu dikkate almadığı" şeklinde Baharav-Miara'ya destek verildi.

Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı hükümetin siyaseten "yanlış bir yolda olduğu" belirtilen mektupta, Netanyahu koalisyonu içindeki isimlerin Başsavcı'nın görevden alınması yönündeki çağrıları üzerine "Siz ve çalışanlarınız işinizi yaptığınız ve yasal prensiplere bağlı kaldığınız için görevden alınmanız yönünde yapılan çağrılar, artık görmezden gelinemez." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu hükümetinin "yargı düzenlemesi"

İsrail'de on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler 10 haftayı geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"na ilişkin kaygıları olduğunu paylaşmıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı İsrail'de 10 haftadır on binlerden yüzbinlere varan İsraillinin katıldığı kitlesel protesto gösterileri yapılıyor.