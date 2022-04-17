İsrail'de hükümetin Filistinli ortağı koalisyon üyeliğini askıya aldı

İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am), sekiz partinin bir araya geldiği koalisyon hükümetindeki üyeliğini Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar nedeniyle geçici olarak askıya almaya karar verdiği bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Birleşik Arap Listesi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle hükümetteki ve parlamentodaki üyeliğini geçici olarak askıya alma kararı aldı.

Partinin, aldığı bu kararla, İsrail polisinin son dönemde Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve bölgede artan gerilim nedeniyle Filistinli tabanından gelecek tepkiden kaçınmayı amaçladığı belirtildi.

Ra'am'ın bu adımını İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile koordinasyon içinde attığı ve ramazan ayı bitene kadar geçici bir hamle olduğu aktarıldı.

İsrail'de 8 partinin bir araya gelerek Haziran 2021'de oluşturduğu koalisyonda, ülke tarihinde bir ilk olarak İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsilcisi partilerden Ra'am, 4 milletvekiliyle yer almıştı. İsrail'de sağ siyasetçi Naftali Bennett'in başbakanlık koltuğunda oturduğu hükümette yer alan Ra'am Partisi, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler ve İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından koalisyonda rol aldığı için bazı durumlarda Filistin kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri 15 Nisan cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darp etmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 500'den fazla Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

Eski Şehir içindeki Kıyamet Kilisesi ve başka noktalarda Hristiyanlar da Paskalya Bayramı için ayinler düzenliyor.

İsrail ve Filistin'de şiddetin yüksek seyrettiği ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.