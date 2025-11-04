İsrail'de hükümet Filistinli esire tecavüz yerine "suç ve suçlunun ifşa edilmesine" tepki gösteriyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten sonra işlediği binlerce savaş suçunun yalnızca birinin, eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi tarafından basına sızdırılmasının ardından aşırı sağcı hükümet, Filistinli esire tecavüz yerine, suçun ve suçlunun ifşa edilmesine tepki gösteriyor.

Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin, Gazze'den alıkonanların tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı bakanların ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alındı.

İsrailli gazeteci Yossi Verter, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı, "Zayıflayan adalet sisteminin ortasında Netanyahu hükümeti içindeki suç çetesi, ikiyüzlü ve barbar davranışlarını arttırıyor" başlıklı makalesinde, Yerushalmi soruşturmasının bir kez daha hükümetin kendisini durdurmaya çalışan herkese saldırma fırsatını kaçırmayacağını ortaya koyduğunu kaydetti.

Makalede, askeri başsavcının tecavüz görüntülerini basına sızdırması "suçunun", Gazze Şeridi ve özellikle bölgede alıkonulan Filistinli esirlere ağır işkence uygulamalarıyla gündeme gelen Sde Teiman askeri tutukevinde işlenen suçların büyüklüğünün yanından bile geçemeyeceği vurgulandı.

-Aşırı sağcı hükümet, askerlere sahip çıkarken tecavüzü ifşa eden başsavcıyı hedef alıyor

Hükümet kanadından Filistinli esire tecavüz yerine Yerushalmi'yi hedef tahtasına koyan isimler arasındaki Likud Parti Sözcüsü Guy Levy'nin, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı olaylardan sorumlu tutarak hemen gözaltına alınmasını ve sorgulanmasını istediği hatırlatıldı.

Benzer şekilde Likud milletvekili Tally Gotliv'in de Yerushalmi'ye sert sözlerle saldırdığını kaydeden Verter yazısında, iki ismin de "Binyamin Netanyahu'nun zehirli yatağında şefkatle beslenmiş yabani otlardan başka bir şey olmadığını" vurguladı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sde Teiman'da Filistinli esire tecavüz davasının askerlere "kan davası" olduğunu iddia etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise görüntülerin sızdırılmasına ilişkin, "Sde Teiman'daki olay belki de kuruluşundan bu yana devletin karşı karşıya kaldığı en ağır kara propaganda saldırısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Makalede, İsrail hükümetinin, aşırı sağcı bakanların Gazze'de "etnik temizlik yapılması", "atom bombası" atılması ya da "Gazze'yi ateşe verme" çağrılarını değil, Filistinli esire tecavüzü belgeleyen görüntülerin basına sızdırılmasını soruşturduğu ifade edildi.

Tecavüzü ortaya çıkartan videonun basına sızdırılmasının "ciddi bir olay" olduğunu ancak tecavüz suçu değil bunun sızdırılmasının kovuşturulmasının "adalet sisteminin tamamen çöktüğünü" gösterdiği vurgulandı.

Filistinlilere yönelik işlenen suçlar karanlıkta bırakılıyor

Haaretz'te Linda Dayan imzasıyla çıkan yazıda ise İsrailli askerlerin Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran Askeri Başsavcı Yerushalmi hakkındaki soruşturmanın askeri tutukevindeki Filistinli esirlere yönelik kötü muameleyi karanlıkta bıraktığı dile getirildi.

Filistinli esire tecavüzün üstüne gitmeye cesaret eden Yerushalmi'nin, yargıyı kullanan sağcı hükümetin yürüttüğü "cadı avının kurbanı" olduğu belirtilen yazıda, kamuoyunun Yerushalmi soruşturmasından ziyade Sde Teiman askeri tutukevine ve orada meydana gelen olaylara odaklanması gerektiğine işaret edildi.

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan üst düzey kaynakların Yerushalmi'nin aşırı sağcı hükümetin tepkisinden korktuğu için Gazze'deki olası uluslararası hukuk ihlallerini soruşturmaktan kaçındığını aktardığı da kaydedildi.

Filistinli esire işkence ve tecavüz eden İsrail askerleri "teşekkür bekliyor"

İsrail makamlarının hazırladığı iddianamede, tecavüze maruz kalan, yerlerde sürüklenen, üzerine basılan ve vücuduna elektroşok verilen Filistinli esirin, rektal kanama yaşadığı, kaburgalarının kırıldığı, akciğerinin ve bağırsağının delindiği de hatırlatıldı.

Haaretz gazetesi, işkence ve tecavüze maruz kalan Filistinli esirin geçen ay Gazze'ye gönderildiği bilgisinin sanıklara iletildiğini aktardı.

Filistinli esire tüm bu şiddet ve tecavüz eylemlerinde bulunmakla suçlanan, şubat ayından bu yana yargılanan İsrail ordusu mensubu 5 yedek asker ise pazartesi haklarındaki suçlamaların düşürülmesi için yüzleri maskeli bir şekilde basın toplantısı düzenledi.

Filistinli esirin Gazze'ye geri gönderilmesi nedeniyle haklarındaki davanın düşürülmesini isteyen sanık askerlerden biri, "Kucaklaşmak yerine, suçlamalarla, teşekkür yerine, sessizlikle karşılaştık. Bize karşı göstermelik bir dava açtınız." ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi pazar gecesi gözaltına alınmıştı.

Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi, Yerushalmi ile askeri savcı Matan Solomoş'un gözaltı süresini soruşturmanın engellenmesi ihtimaline karşı 2 gün uzatmıştı.

Basındaki haberlere göre, Yerushalmi'nin soruşturmaya ilişkin bilgileri içeren telefonunun kayıp olduğu belirtilmiş, bunun üzerine İsrail polisi telefonun bulunması için çalışma başlatmıştı.

Sde Teiman'daki cinsel işkence görüntüleri yayımlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.