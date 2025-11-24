İsrail'de Hizbullah'ın Tabatabai suikastına nasıl yanıt vereceği tartışılıyor

İsrail, Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai suikastına vereceği muhtemel misillemeyi beklerken, Lübnan'a yeni saldırılar başlatmaya hazırlanıyor.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişiyi öldürdü, 28 kişiyi de yaraladı. Hizbullah, İsrail saldırısında Tabatabai'nin öldüğünü doğruladı.

Hizbullah, üst düzey mensubunun suikastına henüz bir cevap vermezken, İsrail tarafı ise muhtemel misilleme saldırısına karşı hazırlıklara geçti.

Hizbullah'ın siyasi konseyi başkan yardımcısı Mahmud Kamati, Tabatabai'nin grup içinde "kilit bir figür" olduğunu ve Hizbullah'ın İsrail'e vereceği yanıtı değerlendirdiğini kaydetti.

Hizbullah'ın önündeki seçenekler

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, İsrail ordusunun durum değerlendirmesinin ardından uzmanların, Hizbullah'ın Tabatabai suikastına cevap vermek için önünde bazı seçenekler olduğunu değerlendiğini aktardı.

Kadosh, Hizbullah'ın ilk seçeneğinin İsrail'in kuzeyine füze saldırısı düzenlemek olduğunu ve bu sebeple kuzeydeki hava savunma sistemlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini belirtti.

İsrailli gazeteci, Hizbullah'ın ikinci seçenek olarak Lübnan'dan İsrail topraklarına veya İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu noktalara sızma girişiminde bulunabileceğini savundu.

Üçüncü seçeneğe ilişkin Kadosh, Tabatabai'nin Husilere çok yakın olması nedeniyle Hizbullah'ın Husileri İsrail'e saldırmaya teşvik edebileceği ihtimali üzerinde durdu ve İsrail ordusunun Husilerden de bir saldırıyı göz ardı etmediğini ifade etti.

Kadosh, Hizbullah'ın İsrail'e bir cevap vermeme ihtimaline de dikkati çekti.

İsrailli gazeteci, İsrail ordusunun Hizbullah'ı zayıflatmak için saldırı hazırlıklarını sürdürdüğünü ve Hizbullah'ın yeniden güçlenmesini engellemek için Lübnan'ı hedef alan saldırılarını sürdüreceğini aktardı.

İsrail'in ikilemi

Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun neredeyse her gün düzenlediği saldırılarına rağmen, Hizbullah'ın son aylarda saflarını güçlendirdiğini ve gücünü yeniden kazanmaya başladığını iddia ediyor.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesinde analist Yaov Zitun, yazısında, "Üst düzey yetkililer, İsrail'in neredeyse her gün gerçekleştirdiği saldırıların, Hizbullah'ın özellikle sınırdan uzak köylere yaptığı askeri yığınağı durdurmadığını söylüyor." ifadesini kullandı.

Zitun, İsrail'in geçen yıl yaklaşık 1200 askerlik bir birlikle Lübnan'ın güneyinde çoğunluğu Şii olan 21 köye düzenlediği kara saldırılarının da Hizbullah'ı durduramadığını kaydetti.

İsrail ordusunun bu saldırılarda Hizbullah'a ait çok yeri bastığını belirten Zitun, sınır hattı boyunca günde 3 ila 5 arası saldırının düzenlendiğini hatırlattı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği gece baskınlarına benzer şekilde Lübnan'ın güneyinde saldırılar düzenlediğini belirten Zitun, İsrail ordusunun, Hizbullah'ı kışkırtmamak için saldırılara ilişkin sayıları geçen yıl gizli tuttuğunun altını çizerek, Hizbullah'ın ise yapılan her saldırıdan haberdar olduğunu aktardı.

Zitun, Lübnan'a önleyici bir saldırı başlatması durumunda İsrail ordusunun bir ikilemle karşı karşıya kalabileceğini, Hizbullah'ın Hayfa ve Tel Aviv'i füzelerle, Celile'yi de kamikaze İHA'larla ve İsrail'in kuzeyindeki stratejik noktaları misilleme olarak hedef alabileceğini yazdı.

İsrailli analist, Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden birçoğunu kaybetmesine rağmen hala "yeterli sayıda saldırı sistemini elinde bulundurduğunu" ifade etti.

Hizbullah'ın genç liderleri saldırıyla karşılık vermek istiyor

Hayfa Üniversitesi'nden Orta Doğu Uzmanı Amatzia Baram, Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, Tabatabai'nin öldürülmesine ilişkin, "Şu anda siyaset yapıcıların kafasını meşgul eden asıl soru, Hizbullah'ın nasıl yanıt vereceğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Baram, "Asıl soru, (Hizbullah Genel Sekreteri Naim) Kasım'ın itidal politikasını sürdürüp sürdüremeyeceğidir. Çünkü genç liderler saldırıya karşılık vermek istiyor. Dolayısıyla nasıl karşılık vereceklerini bilmek imkansız." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın önünde 3 seçeneğin olduğunu savunan Baram, bunların karşılık vermemek ve askeri olarak yeniden inşa sürecini devam ettirmek, Lübnan'ın güneyindeki İsrail'in askeri noktalarına saldırmak veya İsrail'in Lübnan sınırındaki beldeleri hedef almak olduğunu kaydetti.

Baram, Hizbullah'ın İsrail içlerine geniş çaplı bir saldırı düzenleme "ihtimalinin düşük" olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerine saldırı düzenlemenin de "zaman alacağını" savundu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.