İsrail'de hayatını kaybeden İtalyan'ın, otomobil çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 7 Nisan'da bir aracın kalabalığa dalması sonucu yaşanan olayda hayatını kaybeden İtalyan vatandaşı Alessandro Parini'nin Roma'da yapılan otopside, otomobilin çarpması sonucu öldüğünün ortaya çıktığı bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 7 Nisan'da bir aracın kalabalığa dalması sonucu yaşanan olayda hayatını kaybeden İtalyan vatandaşı Alessandro Parini'nin Roma'da yapılan otopside, otomobilin çarpması sonucu öldüğünün ortaya çıktığı bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, cenazesi dün İtalya'ya ait özel uçakla İsrail'den ülkesine getirilen 35 yaşındaki Parini'ye Roma Gemelli Hastanesinde bugün otopsi yapıldı.

Otopsi sonuçlarının, Parini'nin otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve vücudunda herhangi bir kurşun izine rastlanmadığını ortaya koyduğu belirtildi.

Bu arada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığınca da Parini'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 7 Nisan'da Filistinli Yusuf Ebu Cebir'in kullandığı araç kalabalığa dalıp takla atmıştı.

Olayda turistik maksatla Tel Aviv'de bulunan İtalyan vatandaşı Alessandro Parini hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Takla atan aracından inen Filistinli sürücü o sırada İsrail polisinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail polisi ilk açıklamasında olayı "terör saldırısı" şeklinde nitelese de son açıklamasında "terör saldırısı" ifadesini kullanmaması dikkati çekmişti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayı terör saldırısı olarak "değerlendirdiğini" eklemişti.

Sürücünün adının Yusuf Ebu Cabir olduğunu paylaşan polis kaynakları da söz konusu kişinin Filistinli siyasi veya silahlı grupla ilişkili olmadığını doğrulamıştı. Öldürülen Yusuf Ebu Cabir'in ağabeyi Ömer Ebu Cabir, AA'ya yaptığı açıklamada, "polisin kardeşini yargısız infaz ettiğini" söylemişti.