İsrail'de Hava Saldırısı Sirenleri Çaldı: İran'dan Füze Saldırısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran tarafından fırlatılan çok sayıda füzenin çoğunu engellediklerini bildirdi. Ülkede güvenlik durumu normalleştiği duyuruldu.

(ANKARA) - İsrail'in büyük bölümünde saat 17.00 sıralarında hava saldırısı sirenleri çaldı. İsrail ordusu ülkelerine İran'dan son bir saat içerisinde çok sayıda füzenin fırlatıldığını ancak bunların çoğunun önlendiğini bildirdi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabında "İran yeniden saldırıyor" ifadeleri kullanıldı. İran'ın son bir saat içinde İsrail'e birçok füze fırlattığını bildiren ordu, bunların çoğunun önlendiğini açıkladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı bir süre daha sonra tehlikenin geçtiğini, sığınakların terk edilebileceğini duyurdu.

Ülkenin ulusal acil durum servisi Magen David Adom, barınaklara sığınmaya çalışırken yaralanan dört kişi dışında tedavi gerektiren herhangi bir vaka ihbarı alınmadığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

Platonik aşk dehşetinde ilginç savunma: Aklımı yapay zekayla okudular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Trump, ABD'nin İsrail elçisinin mesajını paylaştı: Bayrak inmeyecek

Büyükelçiden Trump'a tuhaf mesaj! Dini vurgular dikkat çekti
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.