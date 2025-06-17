İsrail'de Hava Saldırısı Sirenleri Çaldı: İran'dan Füze Saldırısı

(ANKARA) - İsrail'in büyük bölümünde saat 17.00 sıralarında hava saldırısı sirenleri çaldı. İsrail ordusu ülkelerine İran'dan son bir saat içerisinde çok sayıda füzenin fırlatıldığını ancak bunların çoğunun önlendiğini bildirdi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabında "İran yeniden saldırıyor" ifadeleri kullanıldı. İran'ın son bir saat içinde İsrail'e birçok füze fırlattığını bildiren ordu, bunların çoğunun önlendiğini açıkladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı bir süre daha sonra tehlikenin geçtiğini, sığınakların terk edilebileceğini duyurdu.

Ülkenin ulusal acil durum servisi Magen David Adom, barınaklara sığınmaya çalışırken yaralanan dört kişi dışında tedavi gerektiren herhangi bir vaka ihbarı alınmadığını açıkladı.