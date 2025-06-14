İsrail'de Hastalar Güvenlik Nedeniyle Yeraltı Servisine Nakledildi

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İsrail'in Hayfa kentindeki Rambam Tıp Merkezi, İran ile gerilim nedeniyle hastalarını yeraltı servisine taşıdı. Güvenlik önlemleri kapsamında bazı hastalar, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koruma altında tutuluyor.

HAYFA, 14 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Rambam Tıp Merkezi'ndeki yeraltı servisine nakledilen bir hasta, 13 Haziran 2025.

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanması üzerine, Hayfa'daki Rambam Tıp Merkezi yeraltı servislerini açtı. Bazı hastalar, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı alınan önlemler kapsamında genel servisten yeraltı servisine nakledildi. (Fotoğraf: JINI/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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