İsrail'de Haredi Yahudilerin Filistin Bayrağı Protestosu Gerilime Neden Oldu

İsrail'de Haredi Yahudilerin Filistin Bayrağı Protestosu Gerilime Neden Oldu
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs'te Filistin bayrağına müdahale girişimi, Siyonizm karşıtı Harediler ile polis arasında gerilim yarattı. Ben-Gvir, müdahale sırasında protestolarla karşılandı ve bazı Haredi üyeleri gözaltına alındı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs yakınlarında Siyonizm karşıtı Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yaşadığı bölgede bir evin duvarına çizilen Filistin bayrağına müdahale girişimi gerilime neden oldu.

İsrail basınına göre, Ben-Gvir, Siyonizm karşıtı Haredilerin yaşadığı Beyt Şemeş semtinden aracıyla geçerken bir evin duvarındaki Filistin bayrağı çizimine müdahale etmek istedi.

Polise Filistin bayrağını duvardan silmesi talimatını veren Ben-Gvir, Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaatine mensup onlarca kişinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'i protesto için "Siyonist!", "Katil!", "Defol buradan!" ve "Haredilerin askere alınmasını destekliyorsun" sloganları atan gruba polis müdahale etti.

İsrail polisi, Siyonizm karşıtı bir Yahudi'nin gözaltına alındığını, ilerleyen günlerde gözaltı sayısının artabileceğini duyurdu.

Ben-Gvir ise yaptığı yazılı açıklamada, Neturei Karta mensuplarının kendisine ve eşine fiziksel saldırıda bulunduklarını öne sürerek, eşine tokat attığı iddiasıyla bir kadından şikayetçi olduklarını belirtti.

Siyonizm karşıtı Neturei Karta mensuplarının yoğunlukla yaşadığı Batı Kudüs'teki Beyt Şemeş ile işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mea Şearim semtlerinde İsrail devletini protesto için bazı Harediler evlerine Filistin bayrağı asıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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