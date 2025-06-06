İsrail'de Haredi Partiler, Hükümeti Düşürmekle Tehdit Ediyor

İsrail'de koalisyon ortağı Ultra-Ortodoks (Haredi) partiler, orduya zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmalarına ilişkin yasa tasarısında ilerleme sağlanmaması durumunda hükümetin düşürülmesi tehdidinde bulunuyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Ultra- Ortdodoks partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Netanyahu görüşmelerde ilerleme sağlandığını söylese de başta Birleşik Tevrat Yahudiliği olmak üzere diğer Haredi partiler, gelecek hafta ülkedeki muhalefetle Meclisin feshi için yasa teklifini destekleyeceklerini açıkladı.

Haredi partilerden "Agudat Yisrael"in öne çıkan hahamlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan "Bilgeler Konseyi" muhalefetin bu konuda getireceği tasarıyı destekleme kararı alırken söz konusu adımın, Netanyahu hükümetini ciddi şekilde tehdit ettiği belirtiliyor.

Haredi partiler, Netanyahu hükümetinden bu kararı bertaraf edecek yeni bir yasa getirmesini istiyor.

Koalisyon ortağı Şas Partisi'nden Asher Medina, yerel bir gazeteye yazdığı makalede Netanyahu'ya hitaben, "Anahtar senin elinde, ya çözersin ya da hükümet dağılır" mesajı verdi.

Yair Lapid'in "Gelecek Var" ve Avigdor Lieberman'ın "İsrail Evimiz" partileri gibi muhalefetteki partiler, Meclisin feshi için yasa tekliflerini gelecek hafta sunacaklarını duyurdu.

Haredilerin askere alınması tartışması

Krizin temelinde, dindar Yahudilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının hala Meclisten geçmemesi yatıyor.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.

Haredi partileri, bu kapsamda bir aydır Meclis oylamalarını boykot ederek hükümetin karar almasının önüne geçiyor ve Netanyahu'yu sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyor.