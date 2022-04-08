İsrail'de Hamursuz Bayramı Öncesi Matsalar Hazırlanıyor
Xinhua - Güncel
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BEYT ŞEMEŞ, 8 Nisan (Xinhua) — İsrail'in orta kesimindeki Beyt Şemeş şehrinde bir fırında Yahudi erkekler, yaklaşan Yahudilerin Hamursuz Bayramı için matsa adı verilen geleneksel mayasız ekmeği hazırlıyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
BEYT ŞEMEŞ, 8 Nisan (Xinhua) — İsrail'in orta kesimindeki Beyt Şemeş şehrinde bir fırında Yahudi erkekler, yaklaşan Yahudilerin Hamursuz Bayramı için matsa adı verilen geleneksel mayasız ekmeği hazırlıyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Xinhua / Güncel