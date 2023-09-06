İsrail'de halkalanan gökdoğan kuşu tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı

VAN - İsrail'de takılan vericiyle göç yolculuğu takip edilen gökdoğan kuşu, Van'ın Özalp ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilerek tedavi altına alındı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde bilim insanları tarafından halkalanıp uydu vericisi takılan gökdoğan kuşu, kilometrelerce yol kat ederek Van'a ulaştı. Burada yorgun düşen ve vatandaşlar tarafından alınan gökdoğan, daha sonra yapılan ihbarla Van'daki DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından teslim alındı. Ardından tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kuş, gerekli kontrollerinin ardından özenle beslenmesi yapıldı. Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan gökdoğan kuşu, ekiplerce tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

"Tekrar doğasına kazandırdık"

Konuya ilişkin konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Son olarak İsrail'de halkalanarak doğaya salınan ve daha sonra yapılan takiple doğan kuşunun yakalandığı haberi alındığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bunun üzerine Kuş Bilimci Uzman Biyolog Lale Aktaş Sözüer'e bildirilmiş. Biyolog Sözüer ise DKMP Genel Müdürlüğüne durumu bildirmiş. İsrail'de halkalanmış gökdoğan kuşunun Özalp ilçesinde yakalandığı bilgisini aldı. Ekipler bölgeye giderek kuşu getirdi. Merkezimize getirilen kuşun genel muayenesi, ölçüm ve tartımları yapıldı. Kendine özgü besleme diyetleriyle besledik. Normal kilosuna ulaşan kuşun genel durum kontrollerini yaparak tekrar doğasına kazandırdık. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.