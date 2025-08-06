İsrail'de Gazze'ye Yönelik Açlık Politikasına Protesto

Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede toplanan yüzlerce İsrail vatandaşı, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı açlık politikasını protesto etti.

İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) isimli sivil toplum kuruluşu, İsrail vatandaşı yüzlerce kişinin Gazze sınırına yakın bölgede toplandığına dair bir video yayımladı.

Tel Aviv yönetiminin uyguladığı abluka sonucu Gazze'de yaşanan açlık felaketinin protesto edildiği gösteride çekilen videoda, Birlikte Duruyoruz Eş Başkanı Rula Davud'un Gazze'deki açlık krizine vurgu yapmak için elinde bir çuval un taşıdığı görülüyor.

"Birlikte Duruyoruz" kurucularından aktivist Alon-Lee Green, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze sınırı yakınında düzenledikleri gösterinin İsrail polisi tarafından engellendiğini belirtti.

Gösteriye katılan vatandaşların Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi ve sınır kapılarının açılması talebinde bulunduğunu aktaran Green, gösteride ayrıca Gazze'ye yardımların ulaştırılması talebinde bulunulduğu ifade etti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi yaralandı.