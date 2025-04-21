İsrail'de Gazze'ye Saldırıların Durdurulması İçin Destek Artıyor

İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırıların durdurulması talebiyle bildiri imzalayanların sayısı 142 bine yaklaştı.

Bu konuya ilişkin tüm bildirileri toparlayan "Restart Israel" internet sayfasının verilerine göre, şu ana kadar 141 bin 874 kişi, "Gazze'ye saldırıların durması pahasına" esirlerin geri getirilmesi talebine destek verdi.

Hava Kuvvetleri mensuplarının başlattığı çağrıya desteğini açıklayan bildiri sayısı 20'si yedek ve emekli askerler tarafından yayınlanmış olmak üzere 56'ya ulaşırken, söz konusu bildirilere imza atan kişi sayısı da 18 Nisan Cuma gününden bu yana 20 bine yakın artarak 142 bine yaklaştı.

İsrail ordusunun çeşitli birimlerinden 11 bin yedek ve emekli askerin 20 farklı bildiriyle destek verdiği çağrıya, siviller de farklı bildirilerle destek vermeyi sürdürdü.

Verilere göre, bildirilere imza atanlar arasında asker anne-babaları, akademisyenler, öğretmenler, veliler, avukatlar, doktorlar, yüksek teknoloji çalışanları, yazarlar ve sanatçılar da bulunuyor.

İsrail'de esir takası için Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların esir takası anlaşması için durdurulması çağrısıyla ilk kez bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.